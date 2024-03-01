В МИД Индии заявили, что потрясены гибелью людей в северной части сектора Газа

В министерстве отметили, что столь большие потери среди мирного населения и гуманитарная ситуация в секторе по-прежнему вызывают крайнюю обеспокоенность

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 марта. /ТАСС/. Индия испытывает глубокое потрясение из-за гибели людей в северной части сектора Газа и призывает к безопасной и своевременной доставке гуманитарной помощи. Об этом говорится в заявлении МИД республики, опубликованном на его сайте.

"Мы глубоко потрясены гибелью людей в северной части сектора Газа вчера во время доставки гуманитарной помощи", - подчеркивается в тексте.

Ведомство отмечает, что столь большие потери среди мирного населения и гуманитарная ситуация в секторе Газа по-прежнему вызывают крайнюю обеспокоенность.

"Мы повторяем наш призыв к безопасной и своевременной доставке гуманитарной помощи", - указывает МИД Индии.

По данным Минздрава палестинского анклава, число жертв атаки израильских сил по ожидавшей распределения гуманитарной помощи группе людей в районе Ан-Наблуси в юго-западной части города Газа достигло 112, пострадали 760 человек. Как ранее сообщалось, в атаке участвовали израильские вертолеты, которые открыли огонь по палестинцам, собравшимся на перекрестке дорог.