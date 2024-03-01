Киев заявил, что получит от Амстердама €2 млрд в 2024 году по соглашению по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский указал, что соответствующее соглашение определяет приоритеты оказания помощи в сфере ПВО, артиллерии, морских и дальнобойных средств

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Украина и Нидерланды подписали соглашение о гарантиях безопасности, в рамках которого Амстердам выделит Киеву €2 млрд военной помощи в 2024 году. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня мы с [и.о. премьера] Марком Рютте подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Нидерландами. Документ предусматривает два миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в этом году, а также дальнейшую оборонную помощь в течение следующих десяти лет", - написал он в своем телеграм-канале. Как утверждает президент Украины, встреча с нидерландским премьером прошла в Харькове.

Зеленский указал, что подписанное соглашение также определяет приоритеты оказания помощи в сфере ПВО, артиллерии, морских и дальнобойных средств "с особым акцентом на укрепление Воздушных сил Вооруженных сил Украины".

"Согласно документу, Нидерланды также поддерживают будущее членство Украины в ЕС и НАТО", - подчеркнул украинский президент.

В пятницу МИД Нидерландов сообщил, что планирует в ближайшее время подписать соглашение по безопасности с Украиной, рассчитанное на 10 лет. Оно предусматривает военную поддержку в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сотрудничество в сфере оборонной промышленности, повышение устойчивости Украины к угрозам в сфере безопасности, в том числе кибератакам, а также улучшение оперативной совместимости между украинской армией и войсками НАТО.

По состоянию на 14 февраля Нидерланды поставили Украине военную помощь на €2,81 млрд. На 2024 год на поддержку Украины в голландском бюджете заложено 2 млрд евро.

Подобные двусторонние документы с Украиной уже подписали несколько стран, в том числе Великобритания, Дания, Германия, Италия, Канада и Франция. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, соглашения о гарантиях безопасности между странами Запада и Украиной подтверждают нацеленность на долгосрочную конфронтацию с Россией и нежелание идти по пути политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса. При этом она отметила, что соглашения носят символический характер, и продолжают и без того ведущееся странами Запада накачивание Киева вооружениями, военной техникой. Она обратила внимание, что в этих договорах нет речи о "гарантиях", лишь констатируется то, что и так делается союзниками Киева, а ничего сверх этого никто не обещает.