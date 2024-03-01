Заместители глав МИД Туркмении и РФ обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Дипломаты также обменялись мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики, уделив внимание теме региональной безопасности

АШХАБАД, 1 марта. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Туркмении Ахмед Гурбанов и заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин провели в пятницу в Ашхабаде очередной раунд туркмено-российских политических консультаций. Об этом сообщил МИД Туркмении.

"На встрече состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов развития двусторонних отношений. В данном контексте констатировалась поступательная динамика дружеских и доверительных отношений между нашими странами, носящих стратегический характер. В частности, стороны обсудили туркмено-российское взаимодействие в области безопасности и по противодействию новым угрозам как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках", - говорится в сообщении.

Дипломаты также обменялись мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики, уделив внимание теме региональной безопасности, в частности вопросам развития миростроительства, восстановления экономики и политической стабильности в Афганистане. В завершение встречи стороны договорились о продолжении регулярных контактов между министерствами иностранных дел двух стран.