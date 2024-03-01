Орбан заявил, что время в украинском конфликте на стороне России

Премьер-министр Венгрии отметил, что страны Евросоюза восприняли конфликт на Украине "как свою войну"

АНТАЛЬЯ, 1 марта. /ТАСС/. Время в конфликте на Украине на стороне России, поэтому, продолжая военные действия, Украина, а вместе с ней и поддерживающие ее страны Европы, оказались в сложном положении. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Турции на Антальском дипломатическом форуме.

"Мы, европейцы, оказались сейчас в сложном положении", - сказал глава правительства. По его словам, страны Евросоюза восприняли конфликт на Украине "как свою войну". Однако вопрос в том, на чьей стороне время, продолжил Орбан. "Я считаю, что время не на стороне Украины. Время на стороне России, поэтому военные действия необходимо немедленно остановить", - сказал венгерский премьер.