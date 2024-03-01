Пакистан осудил убийство мирных палестинцев в секторе Газа

Официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч отметил, что Израиль должен предстать перед судом за свои преступления против человечности

ИСЛАМАБАД, 1 марта. /ТАСС/. Пакистан решительно осуждает убийство военнослужащими Израиля мирных палестинцев, ожидавших гуманитарную помощь в секторе Газа. Об этом заявила на брифинге официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч.

"Эта расправа демонстрирует вопиющее пренебрежение нормами цивилизованности и международного гуманитарного права, а также преднамеренную и бесчеловечную политику Израиля", - цитирует дипломата телеканал Geo TV.

"Пакистан повторяет призыв к немедленному прекращению огня, снятию бесчеловечной блокады и беспрепятственному доступу к гуманитарной помощи жителям Газы", - подчеркнула Балоч.

Израиль должен предстать перед судом за свои преступления против человечности, которые безнаказанно совершаются против палестинского народа, добавила она.

По данным Минздрава палестинского анклава, число жертв атаки израильских сил по ожидавшей распределения гуманитарной помощи группе людей в районе Ан-Наблуси в юго-западной части города Газа достигло 112, пострадали 760 человек. Как ранее сообщалось, в атаке участвовали израильские вертолеты, которые открыли огонь по палестинцам, собравшимся на перекрестке дорог.