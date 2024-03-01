Политик: Международный форум русофилов продемонстрировал отсутствие изоляции России

Руководитель Словенской национальной партии Змаго Елинчич отметил, что присутствие на мероприятии представителей практически всех стран мира доказывает, что "западная пропаганда не разрушила здравый смысл людей"

ЛЮБЛЯНА, 1 марта. /ТАСС/. Международный форум русофилов в Москве продемонстрировал отсутствие международной изоляции России. Такое мнение корреспонденту ТАСС выразил руководитель Словенской национальной партии Змаго Елинчич.

"Форум русофилов в Москве продемонстрировал отсутствие международной изоляции Российской Федерации, а также то, что ее поддерживает и в нее верит огромное количество людей", - сообщил словенский политик, принявший участие во втором конгрессе Международного движения русофилов.

По словам Елинчича, присутствие на мероприятии представителей практически всех стран мира доказывает, что "западная пропаганда не разрушила здравый смысл людей и ей не удалось уничтожить правду". "Форум подтвердил, что русская литература, музыка, искусство, наука и русский народ в целом - это то, без чего мы не можем представить себе человеческую цивилизацию", - отметил политик.

Второй конгресс Международного движения русофилов прошел в Москве 27 февраля. На нем собрались более 350 представителей из 130 стран мира. Президент Российской Федерации Владимир Путин в приветствии к участникам и гостям мероприятия отметил, что "русофильское движение вносит весомый вклад в противодействие попыткам коллективного Запада добиться международной изоляции России, помогает распространению за рубежом объективной и достоверной информации о нашей стране, разоблачению антироссийских измышлений и пропагандистских мифов".