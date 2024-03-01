В Казахстане задержали бывшего советника премьер-министра по подозрению в коррупции

По сведениям СМИ, речь идет об Ерлане Кожагапанове

АСТАНА, 1 марта. /ТАСС/. Бывший вице-министр культуры и спорта Казахстана задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в совершении "тяжкого коррупционного преступления". Об этом сообщила Антикоррупционная служба Казахстана.

"Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан экс-вице-министр культуры и спорта, который подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания департамента полиции города Алма-Аты", - указали в ведомстве.

Фамилия задержанного не называется. По данным казахстанских СМИ, речь идет об Ерлане Кожагапанове, который также работал в 2021-2022 годах советником премьер-министра и был назначен на эту должность распоряжением экс-главы кабмина Аскара Мамина.