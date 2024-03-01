Новый президент Финляндии заявил, что с Россией лучше говорить прямо

Александер Стубб отметил, что для возрождения политических отношений необходимо прекращение СВО на Украине

ХЕЛЬСИНКИ, 1 марта. /ТАСС/. С Россией лучше говорить прямо и не увиливать, для возрождения политического диалога Хельсинки с Москвой необходимо прекращение СВО на Украине. Об этом в ходе первой пресс-конференции в качестве президента Финляндии заявил Александер Стубб.

"В настоящее время отношения строятся на двух уровнях, например, через пограничные службы. Второй - это, конечно, дипломатический уровень, то есть отношения посольства, например, с сотрудниками и властями российского посольства", - сказал Стубб, трансляцию брифинга вели финские СМИ.

По мнению президента, для возрождения политических отношений необходимо прекращение СВО на Украине. Однако Финляндия могла бы провести переговоры, если ее союзник попросит Хельсинки связаться с Москвой.

"Стоит говорить прямо и не увиливать", - подчеркнул Стубб.