Ливан заявил, что хочет окончательного решения пограничных проблем с Израилем

Как отметил и.о. главы МИД Абдалла Бу Хабиб, Ливан "не устраивают полурешения и он не будет подчиняться приказам со стороны Израиля"

БЕЙРУТ, 1 марта. /ТАСС/. Нападение Израиля на Ливан не будет для него легкой прогулкой и приведет к региональной войне. С таким предупреждением выступил на дипломатическом форуме в Анталье исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Абдалла Бу Хабиб.

"Для Израиля важно возвращение перемещенных из-за конфликта жителей в северные районы, а мы хотим окончательного решения пограничных проблем с еврейским государством", - отметил Бу Хабиб, слова которого приводит телестанция Al Jazeera. Как указал и.о. главы МИД, Ливан "не устраивают полурешения и он не будет подчиняться приказам со стороны Израиля".

Бу Хабиб сообщил, что международные посредники передали в Бейрут израильские угрозы. "Нашим ответом на них является требование о полном выводе израильских войск из всех остающихся по их контролем пограничных районов, - указал он. - Да, мы хотим мира на границе, но мы готовы к войне, если она будет нам навязана".

При этом и.о. министра подтвердил, что шиитская милиция "Хезболлах" прекратит военные действия на юге Ливана в случае достижения в ближайшие дни перемирия в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

25 февраля министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что Израиль будет наращивать интенсивность ударов по формированиям "Хезболлах" в Ливане вне зависимости от намечающейся сделки с радикалами из ХАМАС о паузе в боях в Газе. По его словам, "войска усилят огонь на северном фронте до полного вытеснения "Хезболлах" из пограничных районов, что необходимо для возвращения израильских граждан в свои дома".