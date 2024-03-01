Ухудшение положения Киева и публикация разговора о Taurus. События вокруг Украины

Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск стран НАТО и ЕС на Украину только ухудшили положение Киева, которому придется дольше дожидаться помощи Запада, отмечает газета Politico.

Публикация аудиозаписи разговора высокопоставленных военных ФРГ о возможных поставках Киеву дальнобойных ракет Taurus для удара по Крымскому мосту продемонстрировала, что у лидеров стран НАТО лица "полностью в пуху", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

ТАСС собрал основную информацию о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские военные за прошедшую неделю отразили 48 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении, 30 контратак на купянском направлении, по семь атак на южнодонецком и херсонском направлениях, сообщили в Минобороны РФ. За неделю на всех направлениях противник потерял до 4 535 бойцов, отметили в ведомстве. C 24 февраля по 1 марта в плен сдались 16 украинских военнослужащих.

Средствами ПВО сбиты два украинских истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25, а также две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, 35 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 639 БПЛА, указали в МО РФ.

"Война Зеленского"

Число украинцев, которые добровольно записываются в ряды ВСУ, заметно сокращается, в связи с чем киевские власти переходят к принудительной мобилизации, говорится в статье газеты The Daily Mail. В публикации отмечается, что боевой дух действующих украинских военнослужащих оказался подорван на фоне успехов российских ВС и промедления в вопросе оказания помощи со стороны Запада. Добровольцы, вступившие в ряды украинской армии после начала спецоперации РФ, теперь говорят об отказе умирать на "войне [президента Украины Владимира] Зеленского".

"Лица в пуху"

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обнародовала расшифровку имеющейся у нее аудиозаписи разговора от 19 февраля между начальником отдела операций и учений командования ВВС Бундесвера Грефе, инспектором BBC Бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования Бундесвера Фенске и Фроштедте. Они обсуждали вопрос поставок дальнобойных ракет Taurus на Украину. Германские офицеры говорили о том, что можно передать 100 таких ракет в два транша по 50, способы поставки и применения ракет. Обсуждалась также возможность обращения к Великобритании для планирования атаки на Крымский мост.

Комментируя содержание записи, глава МИД РФ Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье заявил о том, что "полностью в пуху лицо наших натовских коллег". "Не знаю, как они будут объясняться со своим населением", - сказал министр.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на этой неделе неоднократно заявлял о том, что не поддержит никаких предложений, которые вовлекли бы германских военнослужащих в конфликт на Украине.

Положение усугубляется

Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск стран НАТО и ЕС на Украину только ухудшили положение Киева, отмечается в материале газеты Politico. "Упоминание возможности отправки войск НАТО" обнаружило "вопиющее непонимание" своих партнеров, а также европейской общественности, которая все больше беспокоится по поводу развития событий на Украине.

Теперь, считает газета, чтобы продолжить поддержку Киева, потребуется "коллективная сила убеждения всех европейских лидеров". Киев оказался в "тяжелом положении, не имея достаточного числа военных и запасов снарядов" для серьезной контратаки. Украине остается только ждать в надежде, что в следующем году ситуация изменится, отмечается в публикации.

При этом глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что "французы не будут умирать за Украину". "Рамки были определены: помешать России одержать победу, при этом не воюя с ней. В этих рамках ничего не исключено, как и сказал президент республики", - отметил он.

"Стамбул" более не актуален

Обсуждавшееся на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года мирное соглашение между Москвой и Киевом вновь попало на передовицы ведущих западных изданий после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Выдержки из него опубликовала американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Проект соглашения с Украиной от 2022 года утратил актуальность, поэтому Кремль не хотел бы его публиковать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию WSJ.

В свою очередь советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отметил, что Украина не принимала условий, изложенных в стамбульских договоренностях с Россией.