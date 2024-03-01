Ухудшение положения Киева и публикация разговора о Taurus. События вокруг Украины

AP Photo/ Libkos
© AP Photo/ Libkos

Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск стран НАТО и ЕС на Украину только ухудшили положение Киева, которому придется дольше дожидаться помощи Запада, отмечает газета Politico.

Публикация аудиозаписи разговора высокопоставленных военных ФРГ о возможных поставках Киеву дальнобойных ракет Taurus для удара по Крымскому мосту продемонстрировала, что у лидеров стран НАТО лица "полностью в пуху", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

ТАСС собрал основную информацию о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

Российские военные за прошедшую неделю отразили 48 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении, 30 контратак на купянском направлении, по семь атак на южнодонецком и херсонском направлениях, сообщили в Минобороны РФ. За неделю на всех направлениях противник потерял до 4 535 бойцов, отметили в ведомстве. C 24 февраля по 1 марта в плен сдались 16 украинских военнослужащих.

Средствами ПВО сбиты два украинских истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25, а также две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, 35 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 639 БПЛА, указали в МО РФ.

"Война Зеленского"

Число украинцев, которые добровольно записываются в ряды ВСУ, заметно сокращается, в связи с чем киевские власти переходят к принудительной мобилизации, говорится в статье газеты The Daily Mail. В публикации отмечается, что боевой дух действующих украинских военнослужащих оказался подорван на фоне успехов российских ВС и промедления в вопросе оказания помощи со стороны Запада. Добровольцы, вступившие в ряды украинской армии после начала спецоперации РФ, теперь говорят об отказе умирать на "войне [президента Украины Владимира] Зеленского".

"Лица в пуху"

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обнародовала расшифровку имеющейся у нее аудиозаписи разговора от 19 февраля между начальником отдела операций и учений командования ВВС Бундесвера Грефе, инспектором BBC Бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования Бундесвера Фенске и Фроштедте. Они обсуждали вопрос поставок дальнобойных ракет Taurus на Украину. Германские офицеры говорили о том, что можно передать 100 таких ракет в два транша по 50, способы поставки и применения ракет. Обсуждалась также возможность обращения к Великобритании для планирования атаки на Крымский мост.

Читайте также
Что известно о публикации беседы германских военных об атаке на Крымский мост

Комментируя содержание записи, глава МИД РФ Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье заявил о том, что "полностью в пуху лицо наших натовских коллег". "Не знаю, как они будут объясняться со своим населением", - сказал министр.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на этой неделе неоднократно заявлял о том, что не поддержит никаких предложений, которые вовлекли бы германских военнослужащих в конфликт на Украине.

Положение усугубляется

Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск стран НАТО и ЕС на Украину только ухудшили положение Киева, отмечается в материале газеты Politico. "Упоминание возможности отправки войск НАТО" обнаружило "вопиющее непонимание" своих партнеров, а также европейской общественности, которая все больше беспокоится по поводу развития событий на Украине.

Читайте также
Мнение
Макрон в поход собрался: президент Франции решил пригрозить России

Теперь, считает газета, чтобы продолжить поддержку Киева, потребуется "коллективная сила убеждения всех европейских лидеров". Киев оказался в "тяжелом положении, не имея достаточного числа военных и запасов снарядов" для серьезной контратаки. Украине остается только ждать в надежде, что в следующем году ситуация изменится, отмечается в публикации.

При этом глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что "французы не будут умирать за Украину". "Рамки были определены: помешать России одержать победу, при этом не воюя с ней. В этих рамках ничего не исключено, как и сказал президент республики", - отметил он.

"Стамбул" более не актуален

Обсуждавшееся на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года мирное соглашение между Москвой и Киевом вновь попало на передовицы ведущих западных изданий после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Выдержки из него опубликовала американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Проект соглашения с Украиной от 2022 года утратил актуальность, поэтому Кремль не хотел бы его публиковать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию WSJ.

В свою очередь советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отметил, что Украина не принимала условий, изложенных в стамбульских договоренностях с Россией. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаВеликобританияРоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, ЭмманюэльШольц, ОлафЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине