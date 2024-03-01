Голландский депутат раскритиковал подписание соглашения о безопасности с Украиной

Оно рассчитано на 10 лет

ГААГА, 1 марта. /ТАСС/. Подписание соглашения о безопасности между Нидерландами и Украиной является безответственным шагом, заявил в X (ранее Twitter) лидер голландской крайне правой партии "Форум за демократию" Тьерри Бодэ.

"Сегодня [и.о. премьер-министра Нидерландов Марк] Рютте заключил 10-летнее соглашение о безопасности с Украиной, - отметил он. - Скандально. Смехотворно. Совершенно безответственно".

Ранее стало известно, что во время визита в Харьков Рютте подписал с украинским президентом Владимиром Зеленским соглашение о безопасности. Оно рассчитано на 10 лет и предусматривает военную поддержку в среднесрочной и долгосрочной перспективах, сотрудничество в сфере оборонной промышленности, повышение устойчивости Украины к угрозам в сфере безопасности, в том числе к кибератакам, а также улучшение оперативной совместимости между украинской армией и войсками НАТО.

Подобные двусторонние документы с Украиной уже подписали несколько стран, в том числе Великобритания, Германия, Дания, Италия, Канада и Франция. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, соглашения о гарантиях безопасности между странами Запада и Украиной подтверждают нацеленность на долгосрочную конфронтацию с Россией и нежелание идти по пути политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса. При этом она отметила, что соглашения носят символический характер, и продолжают и без того ведущееся странами Запада накачивание Киева вооружениями, военной техникой. Она обратила внимание, что в этих договорах нет речи о "гарантиях", лишь констатируется то, что и так делается союзниками Киева, а ничего сверх этого никто не обещает.