Эрдоган обсудил с Орбаном кризис на Украине и сотрудничество в оборонной сфере

Президент Турции заявил, что отношения между республикой и Венгрией "продолжат укрепляться во многих сферах"

АНТАЛЬЯ, 1 марта. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на площадке дипломатического форума в Анталье. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

"В ходе встречи обсуждались отношения Турции и Венгрии, нападения Израиля на палестинский народ, актуальное состояние российско-украинского конфликта, отношения Турции и Евросоюза и процесс расширения НАТО", - сообщила администрация.

Эрдоган заявил, что "отношения между Турцией и Венгрией продолжат укрепляться во многих сферах - от энергетики до транспорта, от экономики до оборонной промышленности". Турецкий лидер также подчеркнул важность того, чтобы все страны приняли на себя обязательства по "предотвращению попытки Израиля совершить геноцид в секторе Газа".

Турция, по его словам, выступает за мир в контексте всех идущих конфликтов и продолжит предпринимать решительные шаги для содействия в урегулировании.

Орбан, участвующий в форуме, ранее выступил на одной из его площадок. Он высказал мнение, что в украинском конфликте "время не на стороне Украины, а на стороне России, поэтому военные действия необходимо немедленно остановить".