Прокуратура Мюнхена отклонила апелляцию лидера АдГ по делу о возможном нападении на него

Тино Хрупалла назвал расследование инцидента, после которого он находился на лечении в больнице, "очень неоднозначным"

БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Прокуратура Мюнхена отклонила апелляционную жалобу сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупаллы по факту прекращения расследования по делу о возможном нанесении ему телесных повреждений во время предвыборной кампании в Ингольштадте (федеральная земля Бавария). Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя прокуратуры.

Причиной подачи апелляции адвокат Хрупаллы назвал тот факт, что следователи не рассмотрели отдельные представленные доказательства. Сам лидер АдГ в письме, доступном газете Junge Freiheit, отметил, что расследование инцидента, после которого он находился на лечении в больнице, было "очень неоднозначным". Кроме того, не все врачи, принимавшие участие в его первоначальном лечении в клинике Ингольштадта, были допрошены в качестве свидетелей.

20 декабря прошлого года агентство DPA сообщило, что прокуратура Ингольштадта прекратила расследование по делу сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" Хрупаллы, так и не найдя подтверждений, что он мог стать жертвой нападения. Хрупалла был госпитализирован 4 октября и выписан спустя несколько дней. По данным полиции, ему потребовалась медицинская помощь прямо перед началом выступления на митинге в Ингольштадте. На теле политика был обнаружен след от укола глубиной 4 мм. В его крови так и не было выявлено никаких посторонних субстанций.