В Сомали шесть граждан Марокко приговорили к смертной казни за связь с ИГ

Следствие над ними длилось около месяца

ПРЕТОРИЯ, 1 марта. /ТАСС/. Военный трибунал сомалийского штата Пунтленд приговорил шесть граждан Марокко к смертной казни за их связь с экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил вице-председатель военного трибунала города Босасо Али Дахир.

"Осужденные пытались посеять в стране хаос", - цитирует его AFP. Суд также приговорил еще двух человек - граждан Сомали и Эфиопии - к 10 годам тюрьмы. Детали дела не раскрываются.

Террористы были арестованы на территории штата Пунтленд. Следствие длилось около месяца.