Figaro: Макрон 7 марта обсудит конфликт на Украине с лидерами французских партий

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также будет присутствовать на этой встрече

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет консультации о конфликте на Украине с лидерами французских политических партий, встреча состоится 7 марта. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

"В четверг, 7 марта, в 10:30 (12:30 мск - прим. ТАСС) президент примет всех лидеров партий, чьи депутаты представлены в парламенте, для проведения переговоров, посвященных ситуации на Украине, в формате встречи в Сен-Дени", - сообщил источник газеты. Уточняется, что премьер-министр Франции Габриэль Атталь также будет присутствовать на этой встрече.

Такой формат встреч с представителями оппозиции был впервые организован 30 августа 2023 года в парижском пригороде Сен-Дени. Тогда Макрон обсуждал с ними взаимодействие в парламенте на фоне отсутствия абсолютного большинства у правящей коалиции.

Нынешние переговоры связаны с предстоящим в Национальном собрании (нижняя палата парламента) Франции обсуждением и голосованием по вопросу одобрения двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной. Макрон подписал документ на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 16 февраля. Соглашение подразумевает, в частности, оказание военной помощи на €3 млрд, которая будет охватывать "все аспекты сотрудничества". Речь идет в том числе о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, обучении военных, разведке и гражданской помощи. Документ вступил в силу сразу после подписания, срок его действия составляет 10 лет.