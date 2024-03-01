Эквадор попросил Мексику выдать скрывающегося в ее посольстве бывшего вице-президента

Хорхе Глас проходит обвиняемым по делу о коррупции

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 марта. /ТАСС/. Власти Эквадора попросили посольство Мексики в Кито разрешить полицейским арестовать бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа, укрывающегося в здании диппредставительства. Об этом сообщило министерство иностранных дел южноамериканской страны.

"Мы подтверждаем, что МИД через дипломатические каналы попросил посольство Мексики разрешения на то, чтобы правоохранительные органы могли исполнить решение суда, постановившего арестовать гражданина Хорхе Давида Гласа Эспинеля, который находится в этом диппредставительстве", - говорится на странице ведомства в X (ранее Twitter).

Ответ посольства на запрос МИД пока неизвестен.

В декабре 2023 года МИД Мексики сообщил, что Глас попросил об убежище в посольстве страны в Кито. Бывший вице-президент Эквадора проходит обвиняемым по делу о коррупции. Глас уже отбывал наказание в тюрьме с 2017 по 2022 год.