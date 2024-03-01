В ООН заявили, что конвой с гуманитарной помощью впервые за неделю добрался до севера Газы

Он доставил в больницу Аш-Шифа медикаменты и топливо, сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик

ООН, 1 марта. /ТАСС/. Конвой с гуманитарной помощью ООН впервые за более чем недельный срок добрался до северной части сектора Газа, входящие в ООН организации доставили в больницу Аш-Шифа медикаменты и топливо. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Доставку помощи в пятницу осуществляли в том числе сотрудники УВКПЧ, ВОЗ и ЮНИСЕФ. "Команда посетила больницу Аш-Шифа в Газе. Они привезли медикаменты, вакцины и топливо для обеспечения функциональности медицинского учреждения, - сказал он на брифинге для журналистов. - Впервые за более чем неделю мы смогли доставить помощь в северную часть сектора Газа".

Помимо этого, сотрудники пообщались с пострадавшими в результате атаки израильских войск на ожидавших распределения гумпомощи палестинцев в Газе. Дюжаррик отметил более чем 700 человек обратились за помощью в Аш-Шифу после произошедшего, 200 человек до сих пор остаются в больнице.

По данным Минздрава палестинского анклава, число жертв атаки израильских сил по ожидавшей распределения гуманитарной помощи группе людей в районе Ан-Наблуси в юго-западной части города Газа достигло 112, пострадали 760 человек. Как ранее сообщалось, в атаке участвовали израильские вертолеты, которые открыли огонь по палестинцам, собравшимся на перекрестке дорог.