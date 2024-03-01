Додик заявил, что Запад развивает конфликт во вред Украине

Президент Республики Сербской добавил, что Россия стремится к достижению мира

БЕЛГРАД, 1 марта. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подчеркнул, что Москва открыто стремится к достижению мира, в то время как западные страны поддерживают конфликт, нанося серьезный ущерб Украине и ее жителям.

"У нас состоялись очень продуктивные переговоры. Российская сторона всегда стремится к тому, чтобы обеспечить насколько возможно скоро достижение мира, но, как вы видите, Запад очень упорно вооружает неприятеля РФ и ведет свою войну, наносящую ущерб Украине и ее жителям, которые страдают. Это происходит постоянно, они постоянно поддерживают некоторые силы на Украине, чтобы они не соглашались сесть за стол и решить вопрос в ходе переговоров", - сообщил Додик телеканалу РТРС.

"Вы также могли слышать заявление [президента Франции Эмманюэля] Макрона, почти невероятное, о том, что он готов послать свои вооруженные силы на Украину. Это однозначно спровоцирует третью мировую войну", - отметил президент Республики Сербской.

Встреча Лаврова и Додика состоялась 1 марта в Анталье на полях Антальского дипломатического форума.