Как сообщила ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, когда канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что НАТО не участвует в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать мост без последствий для властей

ООН, 1 марта. /ТАСС/. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать предполагаемый разговор офицеров Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ), в котором обсуждается атака на Крымский мост.

"Единственные утекшие в публичное поле разговоры, которые я буду комментировать, это разговоры, затрагивающие генерального секретаря. Я не могу комментировать другие утечки", - сказал он на брифинге.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для германских властей. Симоньян сослалась на наличие подтверждающей аудиозаписи и позднее опубликовала расшифровку разговора. Из нее следует, что офицеры обсуждали, насколько ракеты Taurus способны разрушить Крымский мост, а также детали подготовки атаки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль пока не обладает информацией о содержании записи беседы офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вопрос об обсуждении немецкими высокопоставленными офицерами нанесения ударов по Крымскому мосту будет заслушан на ближайшем заседании нижней палаты парламента.