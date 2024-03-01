Израиль отказался вести диалог по Газе до представления ХАМАС списка заложников

Предполагалось, что консультации сторон в Каире возобновятся на следующей неделе

КАИР, 1 марта. /ТАСС/. Израильские представители отказываются продолжать диалог по урегулированию в секторе Газа до тех пор, пока движение ХАМАС не представит список оставшихся в живых заложников, удерживаемых радикальными группировками в палестинском анклаве. Об этом сообщил телеканал Asharq.

По его данным, израильские власти отклонили предложение Египта и Катара, которые выступают посредниками в диалоге между конфликтующими сторонами, провести раунд переговоров, который должен состояться в Каире. Предполагалось, что консультации сторон в египетской столице возобновятся на следующей неделе.

Указывается, что израильская сторона отказывается участвовать в намеченных переговорах до тех пор, пока ХАМАС "не представит полный список заложников, которые живы и до сих пор удерживаются радикалами в секторе". Об этом условии, как отмечает телеканал, Израиль уже проинформировал египетскую и катарскую стороны.

Некоторое время назад боевое крыло ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - выступило с утверждением, что в результате бомбардировок в последние несколько дней были убиты семь заложников, а общее число погибших заложников с момента начала военной операции израильских сил в Газе "может превышать 70". Официальный представитель группировки также указал, что "цена, которую сторонники ХАМАС потребуют за оставшихся в живых заложников, будет той же, как и за всех заложников, включая и погибших".

Ранее телеканал Al Hadath передал, что израильская делегация в ближайшие дни направится в столицу Египта для участия в консультациях по возможному соглашению о прекращении огня в Газе и согласованию пунктов договора об обмене заложников, удерживаемых радикалами в секторе. Также сообщалось, что ХАМАС готово предоставить на предстоящей неделе свой "окончательный ответ" на соглашение, выработанное посредниками (Египет, Катар, США) в Париже и усовершенствованное на встречах в Дохе.

Представители посредников стремятся прийти к договоренностям между сторонами конфликта в Газе до наступления священного для мусульман поста в месяц Рамадан, который в нынешнем году начинается 11 марта.

Консультации по разрешению конфликта в Газе

23 и 24 февраля в Париже состоялся второй раунд многосторонних переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа. По данным портала Axios, в ходе него власти США, Египта и Катара представили израильской стороне новый, более подробный проект соглашения по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников: согласно предложенному плану, радикалы должны будут освободить около 40 заложников в обмен на шестинедельный режим прекращения огня и освобождение сотен палестинских заключенных в Израиле.

25 февраля телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил о возобновлении переговоров между делегациями Египта, Израиля, Катара и США в катарской столице. Как указывал Al Hadath, несмотря на сохранение серьезных разногласий между ХАМАС и израильской стороной по ряду пунктов участники консультаций в Дохе говорят об осторожном оптимизме в вопросе о продвижении к перемирию в палестинском секторе.