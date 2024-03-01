NBC: команда Байдена предпринимает шаги, чтобы уберечь его от пропалестинских активистов

Как отметили источники телекомпании, помощники президента США выбирают более камерные помещения для мероприятий, скрывают точное место их проведения от СМИ и избегают кампусов университетов

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Команда президента США Джо Байдена принимает экстраординарные меры, чтобы минимизировать риски вмешательства пропалестинских активистов в мероприятия с участием американского лидера. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники.

По их словам, помощники Байдена выбирают более камерные помещения для мероприятий, скрывают точное место их проведения от СМИ и избегают кампусов университетов. Как отмечает телекомпания, однажды даже рассматривался вариант найма частной компании для проверки участников мероприятий с участие главы государства.

Ранее организация Jewish Voice for Peace информировала, что пропалестинские активисты пытались препятствовать записи шоу с Байденом в здании NBC в Нью-Йорке.