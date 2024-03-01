Генсек ООН надеется, что доноры продолжат финансировать БАПОР по примеру ЕК

Еврокомиссия ранее объявила, что предоставит агентству финансирование в объеме €50 млн

ООН, 1 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выражает надежду, что доноры по примеру Еврокомиссии (ЕК) продолжат выделение средств на нужды Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Ранее ЕК объявила, что предоставит БАПОР финансирование, однако в меньшем объеме, чем было запланировано. Вместо €82 млн будет выделено €50 млн.

"Генеральный секретарь приветствует решение ЕК немедленно выделить €50 млн БАПОР, - сказал он. - Это решение было принято в крайне важный момент <...>. Генеральный секретарь надеется, что другие доноры последуют этому примеру".

Ранее несколько стран, включая Великобританию, Германию, Канаду и США, объявили о приостановке финансирования БАПОР из-за подозрений в связях с радикальным движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября 2023 года.