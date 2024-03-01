Новый председатель СБ ООН не исключил проведения заседаний по Украине в марте

Кадзуюки Ямадзаки добавил, что Япония всегда готова провести экстренное заседание по запросу членов Совбеза

ООН, 1 марта. /ТАСС/. Постоянный представитель Японии при ООН Кадзуюки Ямадзаки, чья страна в марте будет исполнять функции председателя Совета Безопасности (СБ) всемирной организации, заявил, что орган может провести в марте в случае необходимости заседания по украинской тематике.

В распространенной среди журналистов программе работы СБ на месяц встреч по Украине не указано. "По этому вопросу нет конкретного упоминания в программе, однако мы слышали интерес от членов СБ, мы продолжим консультации <...>, и в случае необходимости мы внесем необходимые изменения в наше расписание", - сказал Ямадзаки на пресс-конференции.

Глава японского диппредставительства добавил, что Япония "всегда готова провести экстренное заседание по запросу [членов Совбеза]".

В феврале постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил журналистам в ответ на вопрос ТАСС, что Россия планирует в феврале или марте запросить заседание СБ по теме поставок западных вооружений Украине. Как отметил дипломат, страны Запада прекрасно знают, что их вооружения используются Киевом для неизбирательных ударов по гражданским, однако предпочитают этого не замечать.