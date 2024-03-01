Байден подписал законопроект о продлении финансирования работы правительства США

Документ ранее согласовали обе палаты Конгресса

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подписал согласованный ранее обеими палатами Конгресса законопроект о продлении финансирования работы правительства. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, "в пятницу, 1 марта 2024 года, президент подписал закон", который обеспечивает "ассигнования федеральным структурам на 2024 финансовый год". В заявлении подчеркивается, что закон предусматривает продление финансирования одних федеральных ведомств до 8 марта, а других - до 22 марта.