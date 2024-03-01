Трамп назвал Байдена самым нечестным президентом

По мнению бывшего американского лидера, Джо Байден также является "самым некомпетентным президентом"

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнего американского лидера Джо Байдена самым нечестным и некомпетентным президентом в истории страны.

"Помните, он худший президент в истории нашей страны. Он самый некомпетентный президент. Он самый нечестный президент", - сказал Трамп на видеозаписи, опубликованной на его странице в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты катятся в ад из-за политики Байдена.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года демократ Байден объявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Он является наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии.