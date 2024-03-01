В Ашкелоне объявили воздушную тревогу

Сигналы предупреждают об угрозе ракетного обстрела

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 марта. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, прозвучали вечером в городе Ашкелон на юге Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в городе Ашкелон и населенных пунктах рядом с сектором Газа", - говорится в сообщении.

Это первое объявление о воздушной тревоге в Ашкелоне с 27 февраля. Этот город, население которого составляет 149 тыс. человек, расположен на побережье Средиземного моря в 57 км к югу от Тель-Авива и в 12 км к северу от границы с сектором Газа. Это ближайший к палестинскому анклаву крупный израильский город.