Минобороны ФРГ проверяет факт возможного перехвата сообщений ВВС ФРГ

Как сообщило агентство DPA, решение приняли после появления в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus

БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Министерство обороны Германии инициировало проверку по факту возможного перехвата сообщений ВВС ФРГ после появления в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя Минобороны ФРГ.

"Федеральное ведомство военной контрразведки (MAD) приняло все необходимые меры", - заявила представитель Минобороны Германии.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей. Симоньян сослалась на наличие подтверждающей аудиозаписи и позднее опубликовала расшифровку разговора. Из нее следует, что офицеры обсуждали, насколько ракеты Taurus способны разрушить Крымский мост, а также детали подготовки атаки.