Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

В армейской пресс-службе отметили, что несколько террористов были выявлены и уничтожены на выходе из военного строения

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 марта. /ТАСС/. Израильские военные нанесли удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад истребители и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удары по террористическому объекту, а также двум военным строениям террористической организации "Хезболлах" в районе Рамье [в Ливане]", - говорится в сообщении.

"Кроме того, несколько террористов были выявлены на выходе из одного из военных строений, после чего они были уничтожены", - добавили в пресс-службе.