Никарагуа подала в Международный суд ООН иск к Германии из-за помощи Израилю

Манагуа потребовала ввести временные меры на период, пока будет рассматриваться дело

ГААГА, 1 марта. /ТАСС/. Никарагуа инициировала разбирательство против Германии в Международном суде ООН из-за оказания финансовой и военной помощи Израилю, потребовав ввести временные меры на период, пока будет рассматриваться дело. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

Иск, как отметили в инстанции, инициирован по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Никарагуа отмечает, что все стороны, подписавшие этот документ, обязаны "делать все возможное для предотвращения геноцида" и что с октября 2023 года существует "признанный риск геноцида в отношении палестинского народа и в первую очередь против населения сектора Газа".

Поэтому, как считают власти Никарагуа, "оказывая политическую, финансовую и военную поддержку Израилю и лишая финансирования Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ [БАПОР]" Германия способствует "совершению геноцида или как минимум не выполняет свои обязательства сделать все возможное для предотвращения геноцида".

В иске Никарагуа требует суд признать, что Германия нарушает свои обязательства по конвенции. В нем также содержится требование о временных мерах, которые обычно вводятся судом, чтобы предотвратить усугубление или обострение ситуации.

В декабре 2023 года ЮАР, также ссылаясь на конвенцию о геноциде, подала в Международный суд ООН иск против Израиля. В нем утверждается, что действия израильских властей в секторе Газа можно квалифицировать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".