Сийярто и Лавров провели беседу во время Антальского дипломатического форума

Главы МИД Венгрии и России оказались за одним столом во время обеда, который устроили для участников международной конференции в Турции

БУДАПЕШТ, 1 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и глава МИД России Сергей Лавров провели беседу в ходе Антальского дипломатического форума. Они оказались рядом за одним столом во время обеда, который был устроен для участников этой международной конференции в Турции.

Сийярто разместил короткую видеозапись их беседы в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Министр сопроводил ее подписью: "Исходное условие для мира - диалог". О чем он говорил с Лавровым, на видеозаписи не слышно.

Ранее Сийярто неоднократно заявлял, что правительство Венгрии считает необходимым сохранять открытыми каналы связи с России, в том числе для поисков мирного урегулирования конфликта на Украине.