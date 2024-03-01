Венесуэла осудила убийство палестинцев во время раздачи гуманитарной помощи

В МИД страны обратились к международному сообществу с требованием "положить конец "произволу и военным преступлениям Израиля против палестинского народа, что привело после почти пяти месяцев конфликта к гибели более 30 тыс. человек"

КАРАКАС, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы решительно осуждает убийство более 100 палестинцев во время раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа и требует положить конец военным преступлениям Израиля. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Венесуэлы, размещенном на странице ведомства в X (ранее Twitter).

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла решительно осуждает смертоносное нападение Израиля на палестинских граждан в Газе 29 февраля 2024 года, в результате которого были убиты более 100 мирных жителей, ожидавших доставки гуманитарной помощи на севере анклава", - указывает МИД южноамериканской страны.

Каракас обращается к международному сообществу с требованием "положить конец "произволу и военным преступлениям Израиля против палестинского народа, что привело после почти пяти месяцев конфликта к гибели более 30 тыс. человек".

Также правительство Венесуэлы выражает готовность содействовать "достижению справедливого и прочного мира, выводу Израиля с оккупированных палестинских территорий и созданию палестинского государства со сторицей в Восточном Иерусалиме", - говорится в заявлении МИД.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.