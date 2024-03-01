ВКС Франции намерены провести учения по борьбе с угрозами в космосе

Ожидается, что они пройдут с 4 по 15 марта

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. Представители вооруженных сил Франции и еще 15 стран проведут с 4 по 15 марта учения AsterX 2024, посвященные противодействию угрозам в космосе. Об этом сообщило командование Воздушно-космическими силами (ВКС) Франции.

"Целью AsterX 2024 является совершенствование подготовки Космического командования (CDE) в реалистичной и сложной моделируемой космической среде, чтобы ответить на новые вызовы, возникающие в результате все более многочисленных и разнообразных угроз", - заявил командующий CDE генерал Филипп Адам.

В презентации учений говорится о различных угрозах, которым должны противостоять участники. Среди прочего упоминаются противоспутниковые вооружения, в том числе направленной энергии, маневры сближения со стороны чужих спутников, кибератаки, создание помех. Сценарий учений "вдохновлен текущими и будущими угрозами, охватывающими весь спектр космических войн". Он будет включать 23 космических события на всех орбитах и 4 тыс. смоделированных космических объектов, способных противостоять четырнадцати различным типам угроз.

"Участникам предстоит столкнуться с полным спектром космических войн - от ограниченной свободы действий до тактических и технических ограничений неизбежного орбитального сражения, которое ведет противник, не стесняющийся применять силу. Они будут работать на специально разработанной технической платформе, дополненной новыми функциональными возможностями по сравнению с предыдущими изданиями", - заявил Адам.

Помимо Франции в учениях примут участие Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Польша, Португалия, ОАЭ, Республика Корея, Румыния, США, ФРГ и Япония, а также представители Центра передового опыта НАТО в области космоса. Учения пройдут в Национальном центре космических исследований Франции, расположенном в Тулузе. Там соберутся 140 участников, причем как военных, так и из гражданского сектора, а также 30 иностранных наблюдателей.