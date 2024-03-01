Глава МИД Британии призвал срочно освободить Кара-Мурзу из тюрьмы для лечения

Дэвид Кэмерон отметил, что Великобритания "не потерпит" такого обращения "с одним из своих граждан", "прибегая к дипломатическому вмешательству на самом высоком уровне и финансовым санкциям"

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом), имеющий российское и британское гражданство, должен быть освобожден из тюрьмы, чтобы получить срочное лечение. С таким утверждением выступил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон после встречи с супругой и матерью Кара-Мурзы в Лондоне.

В распространенном Форин оффисом заявлении Кэмерона утверждается, что "условия содержания в омской колонии создают угрозу жизни Кара-Мурзы, его здоровье ухудшается". "Он должен быть освобожден на гуманитарных основаниях для срочного лечения", - считает Кэмерон.

Глава МИД также заявил, что Великобритания "не потерпит" такого обращения "с одним из своих граждан", "прибегая к дипломатическому вмешательству на самом высоком уровне и финансовым санкциям", а также "поднимая вопрос о его судьбе на международной арене". Кэмерон назвал обвинения в адрес Кара-Мурзы сфабрикованными.

17 апреля Мосгорсуд назначил публицисту наказание в виде 25 лет колонии строгого режима. Он был признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ), а также по ст. 275 УК РФ (государственная измена).