Премьер Италии доложила президенту США, что работает над "субстантивной" программой G7

Джорджа Мелони также отметила необходимость установления диалога "семерки" с глобальным Югом

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Премьер-министр председательствующей в Группе семи Италии Джорджа Мелони доложила президенту США Джо Байдену, что работает над "субстантивной и конкретной" программой саммита, которая утвердит международное право.

"Я работаю над субстантивной и конкретной программой саммита "семерки", на котором будут подтверждены основные международные правила, защита свободы и мира для Украины", - сказала Мелони в ходе встречи с Байденом в Вашингтоне.

Она отметила необходимость установления диалога "семерки" с глобальным Югом. "Мы должны координировать наши действия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. И в этой связи мы поддерживаем все посреднические усилия США", - продолжила она. Она высказалась за гарантии "перспективы формулы двух государств", что представляется единственным решением. Мелони напомнила о проблеме судоходства в Красном море в связи с действиями хуситов.

Среди приоритетов итальянской повестки в "семерке" она также назвала Африку и миграционную проблему. "Я сегодня прибыла с предложением о создании глобальной системы по борьбе с незаконной перевозкой людей", - сообщила Мелони. "Хочу также подтвердить наше двустороннее сотрудничество", - заключила Мелони, напомнив, что в минувшем году взаимный двусторонний товарообмен достиг $102 млрд. США представляют третий по величине рынок для итальянского экспорта.