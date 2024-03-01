Молдавские избиратели в США и Канаде смогут голосовать на выборах с помощью почты

Оппозиция раскритиковала эту инициативу, посчитав ее дискриминационной

КИШИНЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Молдавские избиратели в США и Канаде смогут голосовать на предстоящих выборах президента этой осенью с помощью почты. Соответствующий проект поправок в избирательный кодекс был направлен в парламент, сообщили в ходе брифинга депутаты правящей Партии действия и солидарности.

"В парламент был направлен проект поправок для внедрения возможности голосовать посредством почты на выборах", - сказала председатель юридической комиссии парламента Вероника Рошка. Как отмечалось на брифинге, на предстоящих выборах в качестве пилотного проекта новый способ голосования будет протестирован на молдавских гражданах, проживающих в США и Канаде. Перед обсуждением поправки будут вынесены на публичные консультации - первое заседание состоится 7 марта.

Оппозиция уже подвергла эту инициативу критике. Лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон назвал ее "рейдерской атакой". "Я публично заявляю, что, если эти выборы проведут таким образом, они будут незаконными. <…> Все граждане Молдовы должны иметь равные права", - считает Додон. Лидер партии "Развития и объединения Молдовы", экс-премьер Ион Кику также назвал инициативу дискриминационной.

В конце 2023 года Майя Санду заявила о намерении баллотироваться на второй президентский срок и предложила парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления Молдавии в ЕС. Для этого парламент уже внес соответствующие поправки в избирательный кодекс. Оппозиция считает, что совмещение выборов с референдумом позволит Санду получить больше голосов. Там обращают внимание, что активное участие в голосовании молдавских трудовых мигрантов в странах ЕС обеспечило Санду победу на выборах 2020 года, когда она обошла во втором туре Додона.