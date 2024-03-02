Bild: многое говорит о подлинности записи разговора офицеров ФРГ

Газета отмечает, что аккаунты в X, распространявшие запись, были заблокированы в Германии

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Публикация в российских СМИ записи предполагаемого разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост стала "неприятной неожиданностью" для Вооруженных сил ФРГ (Бундесвер). Об этом пишет газета Bild.

Как отмечает издание, "многое говорит о том, что запись является подлинной, даже если Бундесвер пока официально и не подтвердил подлинность". Bild указала, что Бундесвер "попытался ограничить ущерб" - аккаунты в X (ранее Twitter), которые распространяли запись, были заблокированы в Германии.

Газета отметила, что пока неизвестно, как и кому - российским спецслужбам или их партнеру - удалось перехватить разговор немецких военных. Bild обратила внимание, что один из участников находился в отеле в Сингапуре, так что, возможно, в его комнате были установлены прослушивающие устройства или он говорил по незащищенной связи.