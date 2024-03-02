США допустили открытие морского коридора через Кипр для доставки помощи в Газу

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что удар по группе людей, ожидавших распределения гуманитарной помощи, показал необходимость нахождения более продуманных способов ее доставки

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. США рассматривают вариант создания морского коридора с перевалочным пунктом на Кипре для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Дискуссия о потенциальном морском коридоре, которую мы ведем, опирается на недавние разговоры о возможном использовании Кипра", - сказал он. "Я не хочу вдаваться в слишком много подробностей, поскольку идея пока что находится в зачаточном состоянии и предстоит еще много работы. Поэтому я не могу даже гарантировать, что Кипр каким-то образом будет задействован", - добавил чиновник. Также Кирби заявил, что Израиль поддерживает инициативу США по сбросу гуманитарной помощи с воздуха. "Израильская сторона пробовала переброску по воздуху и поддерживает наши аналогичные усилия", - сказал он.

Представитель Белого дома отметил, что необходимость поиска новых вариантов доставки гуманитарной помощи на территорию анклава возникла в результате удара по группе людей на юго-западе Газы, ожидавших ее распределения. "Вчерашнее событие подчеркивает необходимость нахождения более продуманных способов более быстрой и масштабной доставки гуманитарной помощи, - сказал он. - Однако доставка по воздуху не заменит наземные поставки".

Кирби также сообщил, что у Вашингтона недостаточно данных, чтобы проверить утверждения израильской стороны о том, что большинство людей погибли при раздаче гуманитарной помощи из-за давки, а не из-за ударов израильских военных. "У нас недостаточно информации, чтобы подтвердить эти комментарии. Поэтому я и говорю, что мы хотим увидеть расследование. Мы хотим, чтобы было сделано больше работы, чтобы определить, что произошло", - сказал он.

По данным Минздрава палестинского анклава, число жертв атаки израильских сил по ожидавшей распределения гуманитарной помощи группе людей в районе Ан-Наблуси в юго-западной части города Газа достигло 112, пострадали 760 человек. Как ранее сообщалось, в атаке участвовали израильские вертолеты, которые открыли огонь по палестинцам, собравшимся на перекрестке дорог.