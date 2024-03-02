Эксперт заявил, что прорыв фронта Россией приведет к катастрофе для ВСУ

РФ "медленно, но неуклонно" продвигается по территории, отметил полковник австрийской армии Маркус Райснер

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы России обладают всеми возможностями для прорыва фронта в зоне специальной военной операции на Украине, что приведет к катастрофическим последствиям для украинской армии. Такое мнение 29 февраля высказал полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью телеканалу ZDF.

Он отметил, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) критическая. "Россия атакует одновременно в нескольких точках, всего в 17 местах", - сказал Райснер, добавив, что существует пять основных направлений. Россия, по его словам, "медленно, но неуклонно" продвигается по территории.

"Прорыв русских может повлечь за собой эффект домино. <...> Украинским войскам придется отступить, они, вероятно, не смогут держаться плечом к плечу", - считает эксперт. Из-за нехватки боеприпасов Украина вынуждена медленно отступать. "Украине срочно нужны боеприпасы", - утверждал Райснер.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Киев обеспокоен тем, что к лету оборона Вооруженных сил Украины может быть прорвана ВС РФ, если западные страны не увеличат поставки боеприпасов. По их данным, украинские оценки ситуации на поле боя становятся "все более мрачными", поскольку ВСУ изо всех сил пытаются сдержать наступление России в зоне СВО, одновременно будучи вынужденными ограничивать расход боеприпасов. При этом в Киеве озабочены тем, что продвижение ВС РФ может получить значительный импульс к лету на фоне снарядного голода у ВСУ.

В четверг главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка на авдеевском и запорожском направлениях остается сложной для ВСУ, он признал просчеты командования и необходимость задействовать резервы.