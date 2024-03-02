СМИ: на юге Ливана во время израильских атак погибли пять бойцов "Хезболлах"

По данным Al Hadath, под огнем оказались форпосты в горной местности Джебель-Блат и пяти населенных пунктах

БЕЙРУТ, 2 марта. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" потеряло за сутки пять своих бойцов в ходе нанесения израильскими ВВС ударов по Южному Ливану. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, атакам с воздуха подверглись форпосты шиитских формирований в горной местности Джебель-Блат и населенных пунктах Аит-эш-Шааб, Айтарун, Бейт-Лиф, Блида и Рамия.

По сведениям местных властей, в результате авианалетов разрушено несколько домов, нанесен ущерб хозяйственной инфраструктуре, жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

В сводке военно-информационной службы "Хезболлах", размещенной в ее Telegram-канале, говорится, что шиитские боевики обстреляли в пятницу ракетами большого калибра Falaq-1 артиллерийскую базу израильских войск в районе Хирбет-Маер. Огонь из реактивных систем залпового огня был открыт по казармам в поселениях Зарит и Рамим. Беспилотник-камикадзе атаковал военный объект в Мааян-Барухе.

"Наши бойцы провели эти операции в поддержку доблестного палестинского сопротивления в секторе Газа, - отмечается в сводке. - В результате прямого попадания противник понес потери".

Со стороны израильского военного командования комментариев по поводу атак шиитских формирований и потерь среди военнослужащих не последовало.