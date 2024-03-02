В Колумбии повстанцы заявили об освобождении заложников по соглашению с правительством

"Армия национального освобождения" подчеркнула, что соблюдает требования государства и международного сообщества

ГАВАНА, 2 марта. /ТАСС/. Колумбийская повстанческая группировка "Армия национального освобождения" (АНО) освободила всех заложников в соответствии с соглашением с властями страны, достигнутом в начале февраля на Кубе.

"Центральное командование дало указание об освобождении всех лиц, лишенных свободы по экономическим причинам, оно было рассмотрено во всех структурах АНО, и это указание было полностью выполнено. Таким образом, мы соблюдаем одностороннее и временное прекращение огня, о котором было объявлено 5 февраля на Кубе, - говорится в заявлении группировки. - Мы соблюдаем требования страны и международного сообщества, надеемся, что правительство Колумбии также будет соблюдать все, что касается этого вопроса".

АНО, которая насчитывает несколько тысяч человек, осталась единственной крупной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в 2016 году правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии". Этот документ положил конец кровавому конфликту, продолжавшемуся более полувека и унесшему жизни свыше 250 тыс. человек.

В ноябре 2022 года власти страны объявили о начале диалога с АНО. В июне 2023 года была достигнута договоренность о двустороннем прекращении огня с 3 августа 2023 года до 29 января 2024-го, 6 февраля соглашение продлили еще на полгода.