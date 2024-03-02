AP: США планируют снять запрет на полеты конвертопланов Osprey

По данным агентства, глава Пентагона Ллойд Остин провел встречу с представителями ВВС и ВМС, на которой обсуждался этот вопрос

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. США намерены снять на следующей неделе запрет на полеты конвертопланов V-22 Osprey, который был введен после аварии в Японии. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По их данным, глава Пентагона Ллойд Остин встретился с представителями ВВС, ВМС и нескольких ведомств, чтобы обсудить планы по возвращению к эксплуатации конвертопланов.

Несмотря на то что глава Пентагона не имеет полномочий по утверждению процесса возвращения к полетам, его одобрение считается ключевым шагом, отмечает агентство. Американские военные также сообщат о своих планах по снятию запрета на полеты конвертопланов Японии, заявили источники AP.

Вооруженные силы США приостановили использование конвертопланов Osprey после крушения одного из них 29 ноября 2023 года в Японии близ побережья острова Якусима. Разбившийся конвертоплан был приписан к американской базе Ёкота в пригороде Токио и совершал перелет с базы Ивакуни (префектура Ямагути) на базу Кадена (префектура Окинава). Официально не сообщалось, что стало причиной падения конвертоплана. Военное командование США объявило, что все восемь членов экипажа погибли. Американская сторона приостановила полеты всех своих Osprey, дислоцированных в разных частях мира.

За годы эксплуатации с американскими конвертопланами произошло больше 10 крупных инцидентов, в результате которых погибли люди. Многочисленные мелкие происшествия с Osprey регулярно происходят и на территории Японии, что вызывает серьезную обеспокоенность у местного населения.