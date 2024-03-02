СМИ: запись разговора немецких офицеров ставит Шольца в затруднительное положение

Портал Focus-online пишет, что глава правительства ФРГ "или лжет в своих рассуждениях, или недостаточно доверяет Украине", и ни один из этих вариантов "не делает канцлера хорошим"

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Немецкий новостной портал Focus-online утверждает, что появление записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus ставит канцлера ФРГ Олафа Шольца в затруднительное положение.

Глава правительства ФРГ отверг возможную поставку дальнобойных крылатых ракет Taurus Киеву на том основании, что для их использования необходимы немецкие военные. Однако военнослужащие на записи, как пишет портал, предполагают, что Украина могла бы управлять ракетами самостоятельно. "Таким образом, остается только два возможных вывода: Шольц или лжет в своих рассуждениях, или он недостаточно доверяет Украине и просто выдвигает свои доводы. Ни один из этих вариантов не делает канцлера хорошим", резюмирует Focus-online.