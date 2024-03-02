Байден утверждает, что не взаимодействовал с бизнес-партнерами сына и брата

Президент США также ответил на критику со стороны спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден утверждает, что не взаимодействовал с партнерами по бизнесу своего сына Хантера и брата Джеймса. Об этом он рассказал в беседе с журналистами в Белом доме перед отправлением в загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном.

"Я не взаимодействовал с их партнерами", - заявил Байден. Он также ответил на критику со стороны спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, обвиняющего президента во лжи о вовлеченности в бизнес родственников. "Скажите ему, чтобы он изучил показания каждого свидетеля. Этих парней (республиканцев, ведущих расследование об импичменте в отношении Байдена - прим. ТАСС) нужно остановить", - сказал лидер США.

Ранее Хантер и Джеймс Байдены в письменных заявлениях утверждали, что президент не принимал участия и не имел никаких интересов в их бизнесе. В среду члены семьи Байдена выступили на закрытых совместных слушаниях комитета по надзору и подотчетности и юридического комитета Палаты представителей Конгресса, посвященных делу об импичменте главы государства.

Дело об импичменте

В декабре 2023 года Хантер Байден отказался явиться на слушания в Конгресс, куда его вызвали для дачи показаний по делу об импичменте главы государства. Сын американского лидера настаивал на даче показаний на открытых слушаниях, а не в закрытом режиме, как от него потребовали. Невыполнение предписаний законодателей явиться на слушания по повестке считается в США проявлением неуважения к Конгрессу и может повлечь за собой судебное преследование. Джеймс Байден выступал на закрытых слушаниях двух комитетов 21 февраля.

Контролирующие Палату представителей республиканцы проводят в отношении демократа Байдена расследование об импичменте. В этом контексте они изучают среди прочего финансовые дела брата и сына президента. 13 декабря 2023 года Палата представителей одобрила резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте главы государства. 2 декабря Джонсон заявил, что Белый дом мешает республиканцам расследовать преступления, в совершении которых они подозревают главу государства и членов его семьи.

Республиканцы ранее не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса. Комер в связи с этим подчеркнул, что действующий президент США "должен ответить на вопросы американцев", в частности, разъяснить условия финансовых договоренностей с братом и сообщить, получал ли он крупные суммы от других родственников, сотрудничавших с бизнесом. Белый дом в свою очередь критикует республиканцев и их расследование.