Мадуро призвал Латинскую Америку и карибские страны поднять свой голос в защиту Палестины

Президент Венесуэлы напомнил "более чем о 30 тыс. погибших под бомбардировками и огнем израильской армии детей, женщин и мирных жителей"

КАРАКАС, 2 марта. /ТАСС/. Латинская Америка и страны Карибского бассейна должны поднять свой голос в защиту Палестины и добиться прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил в пятницу президент Венесуэлы Николас Мадуро на VIII саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) в Кингстауне.

Латинская Америка и карибские страны "способны вместе поднять свой голос" в защиту Палестины, "за жизнь, за международное право, за права человека", заявил Мадуро. Он указал, что государства латиноамериканского региона "должны вместе с народами мира добиваться прекращения огня в Газе и уважения жизни палестинцев". Мадуро напомнил "более чем о 30 тыс. погибших под бомбардировками и огнем израильской армии детей, женщин и мирных жителей".

Венесуэльский лидер потребовал "расследовать и отдать под суд в соответствии нормами международного права Нетаньяху и фашистское, неонацистское правительство Израиля".

Президент Венесуэлы сообщил, что на полях саммита CELAC прошла "встреча президентов и премьер-министров ряда стран, на которой обсуждалось тяжелое положение братской Палестины".