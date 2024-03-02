Основатель ЧВК Blackwater назвал идею принять Украину в НАТО плохой

Эрик Принс также отметил, что Крым, Донецк и Луганск следует "оставить" Москве

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Идея Запада принять Украину в НАТО была плохой с самого начала. Об этом заявил в четверг в ходе интервью программе PBD Podcast бывший офицер сил специальных операций ВМС США и основатель одной из крупнейших американских ЧВК Blackwater Эрик Принс.

"Идея сделать Украину членом НАТО плохая. Ее не должно было быть на столе [переговорах] и ранее", - отметил Принс.

Он также отметил, что Крым, Донецк, Луганск следует "оставить" Москве. "Нам нужно заканчивать эту войну, потому что все, что сейчас делает Украина - она уничтожает себя демографически. Они пережевывают следующее поколение живой силы <...>. У них нет достаточной живой силы", - заключил Принс.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Настойчивые заявления о желании получить приглашение активно звучали из Киева перед саммитом в Вильнюсе летом прошлого года. Президент Украины Владимир Зеленский даже заявлял, что может отказаться от личного участия в этой встрече, если там не будет принято решение о приглашении Киева. Тем не менее затем он все же направился в Вильнюс.

Однако альянс ограничился обсуждением военной помощи Киеву и принял итоговое заявление, в котором выразил уверенность в том, что будущее Украины в альянсе, но приглашение присоединиться к НАТО может быть направлено, "когда союзники придут к согласию и будут выполнены [предъявляемые Киеву Западом] условия". Конкретных сроков приема не называлось. В организации неоднократно подчеркивали, что присоединение к НАТО невозможно, пока Украина находится в состоянии конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Киев пытается оказывать давление на страны НАТО по вопросу о получении приглашения в альянс. Он предупреждал, что возможное вступление Украины будет иметь крайне негативные последствия для европейской безопасности и потребует от России твердой реакции.