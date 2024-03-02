Милей пригласил все политические силы Аргентины подписать пакт о принципах развития страны

В числе этих принципов неприкосновенность частной собственности, сокращение государственных расходов на 25% ВВП, открытие международной торговли, изменения финансирования провинций

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 марта. /ТАСС/. Президент Аргентины Хавьер Милей пригласил всех экс-президентов, губернаторов и лидеров политических партий подписать пакт о 10 принципах развития страны.

"На открытии этой сессии парламента я хочу пригласить губернаторов, а также экс-президентов и лидеров основных политических партий отложить в сторону наши личные интересы и встретиться 25 мая в провинции Кордова для подписания нового социального договора, который получит название "Майский пакт". Этот социальный договор установит 10 принципов нового экономического порядка в Аргентине", - сказал Милей на открытии сессии.

Принципы, названные президентом, включают неприкосновенность частной собственности, сокращение государственных расходов на 25% ВВП, открытие международной торговли, изменения финансирования провинций, политическую и трудовую реформы. Милей также предлагает изменить пенсионную систему и создать частные пенсионные фонды.

В то же время глава государства заявил, что если ему не удастся достичь консенсуса, его правительство готово идти на конфронтацию со всеми, кто выступает против реформ. "Мы не будем торговаться в вопросе перемен и мы выполним обещание, которое дали обществу, при поддержке политиков или без нее", - добавил Милей. По его словам, правительство не отказывается от внесения новых законопроектов в парламент, но готово прибегать к другим инструментам для реализации своей экономической политики.

Ранее Милею не удалось провести через парламент предложенный его администрацией пакет реформ. Законопроект был одобрен в целом, однако при постатейном рассмотрении документа часть пунктов, касающихся предоставления президенту особых полномочий, была отклонена, после чего правительство отозвало законопроект.

Милей, вступивший в должность президента 10 декабря 2023 года, в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику и ее долларизацию, упразднение центробанка для сдерживания инфляции, приватизацию всех госкомпаний.