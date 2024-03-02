В Аргентине хотят запретить осужденным за коррупцию политикам участвовать в выборах

Правительство страны также предложит лишить бывших президентов и вице-президентов особой пенсии

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 марта. /ТАСС/. Правительство Аргентины подготовит законопроект, который запрещает осужденным за коррупцию политикам участвовать в выборах. Об этом сообщил президент страны Хавьер Милей.

"Лица с обвинительным приговором по коррупционному делу во второй инстанции не смогут баллотироваться на национальных выборах. Кроме того, любой бывший чиновник, признанный виновным в коррупции во второй инстанции, автоматически лишится всех привилегий, которые у него были в связи с госдолжностью", - сказал Милей на открытии сессии парламента.

По словам главы государства, это предложение войдет в "пакет законопроектов, направленных против касты", как называет Милей истеблишмент. Правительство также предложит лишить бывших президентов и вице-президентов особой пенсии.

Сейчас в Аргентине осужденные могут продолжать занимать госдолжности и участвовать в выборах до тех пор, пока не будут исчерпаны все возможности для апелляции. Так, экс-президент Карлос Менем был переизбран сенатором в 2017 году, несмотря на то, что в 2013 году был приговорен к семи годам тюрьмы за причастность к незаконной передаче оружия, а в 2015-м получил четыре с половиной года тюрьмы за растрату.

В случае принятия предложенного Милеем законопроекта возможности участвовать в выборах может лишиться экс-президент Кристина Фернандес де Киршнер, которую в декабре 2022 года приговорили к шести годам заключения по делу о коррупции. Она остается на свободе до вынесения решения по апелляции.