Экс-премьер Швеции объяснил слова Макрона об отправке войск на Украину недопониманием

Карл Бильдт также заявил, что в Европе нет "усталости от Украины"

ТОКИО, 2 марта. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт объяснил недопониманием слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки западных войск на Украину, поскольку такой вопрос никогда не стоял на повестке дня.

"Я не знаю, что произошло. Я думаю, по этому вопросу было глубокое недопонимание и непонимание, поскольку этот вопрос никогда не стоял на повестке дня", - сказал он в интервью японской газете Nikkei.

Бильдт высказал мнение, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО "придает новую стратегическую глубину Северной Европе и повышает оборонный потенциал трех балтийских стран", а также усиливает сдерживание России.

Кроме того, экс-премьер Швеции считает, что в Европе нет "усталости от Украины". По его мнению, европейские страны, наоборот, "полны решимости сделать все возможное, чтобы поддержать Украину".

Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 стран Запада обсуждали дальнейшую поддержку Киева, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и выступают против их участия в боевых действиях. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военнослужащих на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских военных, однако это не подразумевает их участие в конфликте.