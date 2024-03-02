В Аргентине чиновникам запретят летать на частных самолетах

Также им будет запрещено использовать бонусные мили, начисленные за перелеты в командировках, сообщил президент страны Хавьер Милей

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 марта. /ТАСС/. Власти Аргентины примут регламент, запрещающий чиновникам и членам их семей использовать частные самолеты. Об этом сообщил президент страны Хавьер Милей.

"В ближайшие дни Национальное управление гражданской авиации внедрит новый регламент для того, чтобы политики или родственники политиков не могли использовать частные самолеты, за исключением сугубо официальных случаев", - сказал он в пятницу на открытии сессии парламента.

Милей также объявил, что чиновникам будет запрещено использовать бонусные мили, которые начисляются за их перелеты в командировках.

Президент Аргентины в очередной раз заявил, что он и члены его правительства летают обычными коммерческими рейсами. В то же время в феврале Милей посетил юбилей либертарианского клуба в провинции Корриентес, воспользовавшись самолетом из президентского авиапарка.

Милей, вступивший в должность президента 10 декабря 2023 года, в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику и ее долларизацию, упразднение Центробанка Аргентины для сдерживания инфляции, приватизацию всех госкомпаний.