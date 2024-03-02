СМИ: жертвами обстрелов и авиаударов Израиля по Газе стали десятки людей

Несколько человек получили ранения, сообщает агентство WAFA

ДУБАЙ, 2 марта. /ТАСС/. Десятки людей стали жертвами израильских артиллеристских обстрелов и авиаударов по различным частям сектора Газа. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

По его данным, несколько палестинцев были убиты, когда израильская авиация разбомбила автомобиль и группу мирных жителей в Хан-Юнисе. Серии израильских авиаударов подверглась восточная часть района Джабалия на севере Газы. Израильские истребители нанесли ракетный удар по лагерю беженцев неподалеку от города Рафах в южной части Газы.

Также сообщается, что несколько человек получили ранения в результате израильского артиллерийского обстрела восточных районов Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа.